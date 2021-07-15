Названы противопоказания к вакцинации от коронавируса

Граждане с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной систем, имеющие патологии метаболизма, тяжелые формы диабета, онкологические заболевания входят в особую группу риска в связи с вакцинацией от коронавируса.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов.

По его словам, в любом случае невозможно полностью вакцинировать все население от COVID-19.

"У определенной части населения есть противопоказания к вакцинации. Нарушение цепочки инфицирования в результате появления иммунитета у подавляющего большинства граждан посредством вакцинации в будущем также защитит тех, кому противопоказана вакцина", - сказал Эйвазов.