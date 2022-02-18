"Сигнал опасности": о чем свидетельствует изменение цвета родинки

Родинки на теле, скорее всего, есть у каждого. Нужно ли следить за ними или на них можно не обращать внимания? Стоит ли переживать, если окрас родинки стал другим? Доктор Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" заметил, что изменение цвета - опасный сигнал, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам доктора Мясникова, заболеваемость меланомой заметно выросла в последнее время. Меланома - это злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов - клеток, вырабатывающих меланин. Она считается одной из наиболее опасных злокачественных опухолей. Поэтому родинки не стоит оставлять без внимания.

Доктор Мясников указал, что стоит наблюдать за размером, формой, толщиной и цветом родинки. Следует проконсультироваться с врачом, если какие-либо изменения стали заметны. "Особенно если неоднородный цвет и так далее. Это сигнал опасности", - заключил телеведущий.