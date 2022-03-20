Какие факторы влияют на развитие деменции?

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что обуславливает риск возникновения деменции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух - в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенный тип деменции", - пояснил врач.

Он отметил, что риск возникновения деменции также соотносится с возрастом человека и его образом жизни. По его словам, среди людей старше 65 лет каждый десятый в той или иной степени страдает деменцией, в возрасте от 80 - каждый четвертый, в более старшем возрасте у каждого второго есть риск этого когнитивного нарушения.

Также Гайфутдинов напомнил, что деменция в долгосрочной перспективе может быть вызвана поражением мелких сосудов. Факторы риска - курение, малоподвижный образ жизни, ожирение по типу откладывание жира на животе, физический труд, а также невысокий уровень образования.