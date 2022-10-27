Названы факторы, провоцирующие преждевременное старение

Процесс старения начинается после 30 лет. Некоторые факторы могут ускорить этот процесс. Об этом "Вечерней Москве" сообщил геронтолог Юрий Серебрянский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, наследственные заболевания зачастую отражаются на старении человека. Кроме того, неправильный образ жизни ускоряет этот процесс и делает старение преждевременным.

Как отметил геронтолог, курение, неправильное питание, дефицит сна и стресс негативно влияют на работу организма. Также важным фактором является отсутствие физических нагрузок.

На скорость старения организма влияет экология, добавил Серебрянский.

"Загрязнение окружающей среды влияет на качество жизни и здоровья человека. Загрязненность воздуха выхлопными газами приближает процесс старения организма", - объяснил врач.

По словам специалиста, чтобы избежать преждевременного старения, необходимо заниматься спортом, правильно питаться и избегать стрессовых ситуаций.