Стало известно, чем чаще всего болеют дети

В прошлом году в Азербайджане у детей было выявлено большое количество глазных заболеваний.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сообщалось, что среди заболеваний, выявленных в ходе обследований, проведенных среди детей в прошлом году, были глазные болезни, в основном близорукость.

"Кроме того, 20 процентов обследованных имеют заболевания органов пищеварения (преимущественно стоматологические), 13,5 процента - органов дыхания (преимущественно ЛОР), 12,3 процента - опорно-двигательного аппарата (преимущественно нарушения осанки).

Согласно заключительному отчету о работе по иммунизации детей согласно календарю вакцинации, в 2021 году контроль над этой работой был слабым из-за COVID, охват вакцинацией против полиомиелита среди детей в 2022 году составил 85 процентов (противопоказание - 5 процентов), пневмококка - 77 процентов (противопоказание - 4 процента), АКДС - 77 процентов (противопоказание - 3 процента), MMR - 71 процент (противопоказание - 5 процента).

В текущем году будет продолжена работа по усилению контроля за проведением патронажной работы полевых врачей и санитарного просвещения родителей в целях иммунизации, раннего выявления заболеваний и своевременного привлечения к лечению, а также по проведению профилактических осмотров в амбулаторных условиях",- говорится в сообщении ведомства.