Нейробиологи подтвердили, что гриб львиная грива может улучшить память

Ученые из Университета Квинсленда обнаружили, что экстракт ежовика гребенчатого (львиной гривы) способствует росту клеток головного мозга и может улучшать память. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neurochemistry.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, биологи обнаружили новые активные соединения из гриба Hericium erinaceus, например, герицен А. Используя микроскопию сверхвысокого разрешения, они показали, что экстракт гриба и его активные компоненты способствуют росту клеток головного мозга и образованию связей между ними. Испытания проводились на клетках гиппокампа - части мозга, которая играет важную роль в превращении краткосрочных воспоминаний в долгосрочные.

После экспериментов на клетках ученые перешли к тестам на мышах. У животных, которых кормили сырым экстрактом H. erinaceus и гериценом А, значительно улучшилась память.