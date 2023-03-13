В США одобрили назальный спрей для лечения мигрени

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило быстродействующий назальный спрей от Pfizer, предназначенный для лечения мигрени. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такой вид обезболивающего более эффективен по сравнению с классическими таблетками, так как лекарство быстрее всасывается и, соответственно, начинает действовать. ​Pfizer заявила, что спрей облегчает мигренозную головную боль всего за 15 минут у некоторых пациентов после применения.

Кроме того, спрей подойдет для лечения людей, которые не могут принимать пероральные лекарства из-за тошноты или рвоты (такие симптомы могут сопровождать мигрень).

Компания дважды протестировала препарат на выборке из 1,4 тыс. человек. Всех участников разделили на две группы: первая принимала однократную дозу спрея, вторая - плацебо. ​Было обнаружено, что спрей значительно уменьшает боль при оценке через два часа после начала мигрени.