Психические расстройства могут ускорять биологическое старение

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что тела людей с психическими заболеваниями быстрее стареют и имеют больший биологический возраст. Исследование было представлено на Европейском конгрессе психиатров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные более чем 110 тысяч пациентов из Британского биобанка. Они рассмотрели связь между депрессией, тревожным и биполярным расстройством и 168 различными метаболитами крови.

У людей с биполярным расстройством были маркеры крови, указывающие на то, что биологически они были примерно на 2 года старше своего реального возраста.

Исследование 2019 года показало, что в среднем мужчины с психическими расстройствами живут на 10 лет меньше, чем население в целом, а женщины - на семь лет меньше. Авторы считают, что ускоренное биологическое старение может быть важным фактором этого наблюдения.

Ученые надеются, что выявленные ими маркеры смогут использовать психиатры для более эффективных рекомендаций по улучшению физического здоровья пациентов.