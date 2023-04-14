Слуховые аппараты снижают риск деменции при проблемах со слухом

Ученые из Шаньдунского университета выяснили, что слуховые аппараты могут снизить риск развития слабоумия, связанного с потерей слуха. Исследование опубликовано в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Деменция и потеря слуха - распространенные состояния среди пожилых людей. Комиссия Lancet по профилактике, вмешательству и уходу за деменцией, опубликованная в 2020 году, предположила, что потеря слуха может быть связана примерно с 8% случаев деменции во всем мире.

Исследователи изучили данные 437 704 человек из базы данных UK Biobank. Информация о наличии потери слуха и использовании слуховых аппаратов была собрана с помощью самостоятельных анкет, а деменцию диагностировали врачи. Средний возраст участников исследования при наборе составлял 56 лет, а среднее время наблюдения составило 12 лет.

Около 25% участников имели ту или иную степень потери слуха. Среди людей с них 11,7% пользовались слуховыми аппаратами.

После учета других факторов анализ показал, что по сравнению с участниками с нормальным слухом, люди с потерей слуха, не использующие слуховые аппараты, имели на 42% более высокий риск деменции. При этом у людей, которые использовали слуховые аппараты из-за потери слуха, повышенный риск не был обнаружен. Это означает, что использование слухового аппарата может снизить риск деменции до того же уровня, что и у людей без потери слуха.

Поскольку это исследование было наблюдательным, связь между потерей слуха и деменцией может быть не прямой. Для ее окончательного доказательства потребуются клинические исследования.