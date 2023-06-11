Названы факторы, ускоряющие процесс старения организма

Ученые Университета Макмастера установили факторы-ускорители биологического старения. Результаты исследования были представлены в статье в The Journals of Gerontology Series A, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы исследования использовали специально разработанные "часы" старения, которые основаны на метилировании ДНК. Это модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК, которая помогает оценить биологический возраст организма. Полученные данные затем сравнивают с фактическим возрастом человека.

В исследовании изучались эпигенетические данные 1445 участников в возрасте от 45 до 85 лет. Работа ученых выявляет возможную связь между симптомами депрессии, проживанием в неблагополучных городских кварталах и ускоренным старением.

Авторы предположили, что эмоциональный стресс, вызванный депрессией, может привести к большему биологическому износу и нарушению регуляции физиологических систем, что, в свою очередь, может привести к преждевременному старению. Социальная депривация отражает наличие меньшего количества социальных ресурсов в семье и сообществе, а материальная депривация является показателем неспособности людей получить доступ к удобствам.