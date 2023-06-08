Надоели мешки под глазами? Попробуй эти простые советы

Молоко питает, увлажняет и освежает кожу нашего лица. Нанесение молока на область вокруг глаз поможет избежать синяков и воспалений, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Синяки и мешки под глазами придают нашему лицу усталое выражение. Порой эту усталость не так просто скрыть от взглядов окружающих даже при помощи макияжа.

Как правило, эта проблема появляется, когда мы не высыпаемся или испытываем задержку жидкости.

Когда мы просыпаемся утром и видим в зеркале отражение нашего лица с мешками под глазами, нам хочется как можно скорее найти эффективное средство, которое избавило бы нас от этой напасти. Как же скрыть синяки и мешки под глазами и вернуть лицу естественную свежесть и красоту?

К счастью, существует немало эффективных рекомендаций, которые могут помочь нам в решении этой проблемы. Они помогут сохранить твою красоту и самооценку.

В наши дни в магазинах можно найти большой ассортимент косметических средств для борьбы с мешками под глазами. Но в действительности совсем не обязательно тратить на это большие суммы денег.

Существуют натуральные средства, которые быстро и эффективно избавят тебя от неприятных мешков под глазами и вернут красоту твоему лицу.

Картофель

Если тебе предстоит провести бессонную ночь или в последнее время ты стала часто замечать у себя мешки под глазами, всегда имей под рукой картошку. Да, ты не ослышалась: все, что от тебя потребуется - хранить в холодильнике картофелину. В следующий раз, когда тебя побеспокоит эта проблема, достань картофелину и порежь её на тонкие кружочки.

Приложи нарезанную тонкими кружочками холодную картофелину к закрытым глазам и подожди 15-20 минут.

Благодаря своим противовоспалительным свойствам картофель позволяет быстро справиться с такой неприятной проблемой, как синяки под глазами.

Молоко

Известно ли тебе, что молоко успокаивает воспаление и помогает избежать потемнения кожи вокруг глаз? Молоко питает и увлажняет нашу кожу, возвращая лицу свежесть и красоту. Также оно эффективно очищает поры нашей кожи.

Смочи ватные диски холодным молоком и приложи их к закрытым глазам на 20 минут.

Этот продукт позволит тебе справиться с задержкой жидкости. Твоё лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим. Для достижения максимального эффекта рекомендуем тебе ежедневно повторять эту процедуру.

Огурец

Это классическое натуральное средство против мешков под глазами и воспалений известно каждой из нас. Оно и в наши дни не потеряло своей популярности.

В огурцах содержится большое количество воды и антиоксидантов, что способствует увлажнению кожи и успокаивает воспалительные процессы. Благодаря этому наша кожа выглядит более здоровой и отдохнувшей.

Нарежь огурец кружочками и приложи их к закрытым векам на 20 минут.

Противовоспалительные свойства огурца помогут тебе быстро справиться с проблемой.

Витамин Е

Благодаря своим увлажняющим, восстанавливающим и противовоспалительным свойствам витамин Е является незаменимым средством для ухода за кожей. В том числе это относится и к коже нашего лица.

Добавь в воду несколько капель масла витамина Е, после чего смочи в растворе ватные диски. Приложи их к закрытым векам на 20 минут.

Это средство вернёт свежесть и яркость твоим глазам. Также витамин Е хорошо питает кожу вокруг глаз, что позволяет избежать появления морщин.

Ромашка

Ромашка обладает противовоспалительными свойствами и хорошо освежает наше лицо. Поэтому ромашку можно смело назвать нашим верным союзником в борьбе с мешками под глазами.

Замочи пакетики ромашки в холодной воде, после чего приложи их к закрытым векам на 15 минут.

Рекомендуется повторять эту процедуру два раза в день - утром после пробуждения и вечером перед сном.

Яичный белок

Яичный белок не только очищает нашу кожу от мертвых клеток, которые накапливаются на её поверхности, но и делает менее заметными мешки под глазами.

Отдели белок от желтка и аккуратно нанеси его на всю поверхность лица, избегая непосредственного контакта с глазами.

Подожди, пока белок высохнет, после чего умой лицо холодной водой.

Ложка

Благодаря этому простому совету синяки и мешки под глазами станут не такими заметными. Также эта процедура способствует омоложению кожи и помогает поддерживать её в тонусе.

Все, что от тебя потребуется - стакан ледяной воды и четыре ложки.

Положи две ложки в стакан с водой, после чего приложи их к закрытым векам. В это время охлади другие две ложки. Как только ложки потеряют холод, возьми другую пару.

Всего две минуты этой процедуры позволят успокоить воспаление. Самое главное - не забывать менять ложки, как только они нагреются.

Можешь использовать холодный компресс для всей поверхности лица, это позволит тонизировать кожу.