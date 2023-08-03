Врачи нашли способ избавления от мигрени без лекарств

Ученые из Мичиганского государственного университета выяснили, что охлаждение особой нервной структуры в носу с помощью струи сухого воздуха может облегчить мигрень за 15 минут. В испытании боль исчезла почти у половины пациентов, прошедших курс лечения, а другие получили частичное облегчение. Исследование представлено на ежегодном собрании Американского общества головной боли в Остине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участникам эксперимента, которые прибывали в больницу при приближении мигрени, выдавали специальную маску для лица, с помощью которой в ноздри подавался полностью очищенный от влаги воздух.

Новое лечение нацелено на пучок нервов за носовой полостью, называемый клиновидно-небным узлом, или SPG. Эта структура связана с тройничным нервом, который обеспечивает чувствительность лица: чрезмерная стимуляция тройничного нерва при стрессах, гормональных изменениях, употреблении алкоголя или кофеина может привести к мигрени.

Сухой воздух вызывал испарение частиц воды с поверхности структуры SPG, что приводило к ее охлаждению. Через два часа после процедуры у почти 90% пациентов значительно уменьшилась боль, причем у 42% она исчезла полностью в течение примерно 15 минут.

SPG отвечает за отправку болевых сигналов в нервную систему и мозг. В тяжелых случаях мигрени для лечения применяется анестетик, который через ноздри вкалывают в нервы, чтобы заблокировать передачу болевых сигналов. Предыдущие исследования на животных показали, что охлаждение нерва с помощью воздуха может сделать то же самое.

Теперь исследователи надеются уменьшить размер устройства, чтобы пациенты могли использовать его дома. Процедура может стать эффективным методом лечения мигрени с небольшим количеством нежелательных побочных эффектов. Но на данный момент количество пациентов, на которых она была протестирована, слишком мало, отметили ученые.

Большинство людей, страдающих мигренью, используют отпускаемые по рецепту лекарства, триптаны, для снижения длительности приступов. Другой класс препаратов, ингибиторы CGRP, может предотвратить мигрень. Из-за высокой стоимости и побочных эффектов их применяют только для пациентов, которые страдают сильными мигренями один-два раза в неделю или чаще.