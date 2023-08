Врач предупредил о раннем старении из-за кофе

Употребление кофе вредит здоровью мозга и приводит к его раннему старению, считает врач-психотерапевт Дэниэл Амен. Об этой и других вредных привычках он рассказал в интервью YouTube-каналу The Dairy of the CEO, пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Амена, одна чашка кофе в день не навредит, однако со временем суточная доза, как правило, увеличивается из-за привыкания. В результате у заядлых кофеманов повышается уровень кортизола, появляется жир на животе и уменьшается гиппокамп - часть лимбической системы мозга, которая участвует в формировании эмоций, пространственной памяти и задействуется при удержании внимания.

Кроме кофеина, врач назвал разрушительными для мозга одиночество и однообразную, привычную работу, на которой не нужно учиться новому. Кроме того, он посоветовал следить за здоровьем полости рта, поскольку плохое состояние зубов и десен, по его словам, повышает риск развития болезней сердца и слабоумия. "Если хотите преждевременно состарить мозг, ешьте много красного мяса, у вас будет высокий уровень железа и ферритина. Ферритин имеет тенденцию ускорять старение мозга", - предупредил Амен.

Специалист добавил, что для молодости мозга необходимо следить за уровнем витамина D, соблюдать режим сна и бодрствования, а также постараться избегать травм головы и общего наркоза.