Витамин С оказался мощным возбудителем роста опухолей

Витамин С может стать мощным возбудителем роста опухолей. Такое исследование об особенности антиоксидантов опубликовал шведский ученый из Каролинского института Мартин Берго в The Journal of Clinical Investigation (JCI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обнаружили, что антиоксиданты активируют механизм, который заставляет раковые опухоли образовывать новые кровеносные сосуды, что удивительно, поскольку ранее считалось, что антиоксиданты обладают защитным эффектом", - объяснил Берго. Он добавил, что новые сосуды начинают питать опухоли кровью, богатой кислородом и питательными веществами, из-за чего они увеличиваются и появляются метастазы.

Также оказалось, что антиоксиданты, такие как витамин С, помогают раковым клеткам перемещаться и поражать соседние здоровые клетки.