Защитят ли существующие вакцины от нового штамма коронавируса?

В феврале этого года был зафиксирован новый штамм коронавируса EG.5 ("Эрис)". Это новый подвариант штамма "омикрон", распространившийся в 51 стране и отличающийся высокой заразностью. Администрация Президента США уже призвала американцев прививаться от COVID-19, а в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Джорджия начинают вводить обязательный масочный режим.

Могут ли существующие вакцины помочь защититься от нового штамм вируса?

Как сказал Trend в понедельник инфекционист-гепатолог Мардан Алиев, новый штамм коронавируса EG.5 распространяется быстрее, чем выявленные предыдущие штаммы, передает Day.Az.

"Его высокая заразность и предстоящий холодный сезон создают условия для быстрого распространения COVID-19. На сегодня есть вакцины, которые защищают от заражения, однако они не охватывают новый штамм коронавируса. Для полной эффективности формулы имеющихся вакцин должны быть несколько изменены. Сообщается, что уже в сентябре будет готова новая вакцина и будет начато ее применение в странах Европы и Америки", - сказал он.