Ученые зафиксировали рост случаев рака среди людей младше 50 лет

Международная команда исследователей под руководством специалистов из Чжэцзянского университета в Ханчжоу (Китай) установили, что люди младше 50 лет стали гораздо чаще заболевать раком - за последние 30 лет число "молодых" онкобольных выросло на 80%. По прогнозам, к 2030 их количество вырастет еще на 31%. Работа ученых была представлена в статье, опубликованной журналом BMJ Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы провели анализ данных, полученных в ходе большого исследования Глобального бремени болезней (GBD) 2019 по 29 видам рака по всему миру. Результаты показали, что в 1990 году число случаев рака составляло 1,8 млн, к 2019 году оно увеличилось до 3,2 млн, количество летальных исходов также выросло на 27%.

Среди наиболее распространенных видов рака исследователи отмечают рак молочных желез у женщин, рак трахеи, легких, желудка и кишечника. Наиболее резкий рост смертности наблюдался среди людей с раком почек или яичников.

Однако специалисты не смогли установить точную причину роста заболеваемости. Одна из выдвинутых учеными теорий гласит, что среди факторов-провокаторов развития болезни могут быть плохое питание, употребление алкоголя, никотиновая зависимость, отсутствие физической активности и ожирение.