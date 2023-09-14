Японские ученые создали быстродействующую оральную вакцину от коронавируса

Молекулярные биологи из Японии создали быстродействующую оральную вакцину от коронавируса, которая способствует выработке двух разных типов антител к SARS-CoV-2 в течение недели после приема и не вызывает аллергической реакции. Подробности исследования описаны в статье в научном журнале Biology Methods and Protocols, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разработанная нами вакцина способствует выработке антител класса IgA к коронавирусу как в слизистых оболочках носоглотки, так и в плазме крови. При этом она не вызвала аллергической реакции и показала достаточно высокий уровень эффективности при ее проверке в опытах на приматах", - говорится в исследовании.

Вакцину разработала группа японских молекулярных биологов под руководством Сина Накамуры, научного сотрудника Биомедицинского института в Кайдзу. Она состоит из фрагментов спайкового (S) белка коронавируса, позволяющего ему проникать в клетки человека, ацетилцистеина и полиинозиновой-полицитидиловой кислоты.

Как объясняют исследователи, ацетилцистеин облегчает проникновение фрагментов вирусного белка через слизистую оболочку, а кислота усиливает действие вакцины, так как ее молекулы воздействуют на рецепторы иммунных клеток и повышают их активность. Чтобы ввести препарат в организм, нужно обработать ротовую полость ацетилцистеином и добавить небольшое количество жидкой вакцины под язык пациента.

Работу вакцины в двух разных дозировках ученые проверили в опытах на макаках-крабоедах. Проведенные опыты показали, что небольшие дозы вакцины способствовали выработке антител иммунными клетками слизистой оболочки уже в первую неделю после введения прививки. Большие дозы привели к появлению двух разных типов антител к SARS-CoV-2 уже в кровотоке обезьян.

При этом исследователи не зафиксировали признаков аллергических и воспалительных реакций после введения вакцины. Это говорит в пользу безопасности и эффективности прививки, работу которой ученые планируют проверить в более масштабных экспериментах на других модельных животных, что необходимо для начала ее испытаний на добровольцах.

В последние годы биологи активно работают над созданием прививок от респираторных вирусных инфекций, которые можно было бы вводить в организм через рот или нос, а не в виде инъекций. Подобный подход, как предполагают ученые, одновременно расширит практическое применение вакцин и при этом потенциально усилит иммунный ответ за счет того, что прививка будет действовать на носоглотку: вирусы, вызывающие ресспираторные инфекции, проникают туда в первую очередь.