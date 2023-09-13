Названа опасность переливания крови для мозга

Ученые из Каролинского института выяснили, что в редких случаях переливание крови может вызвать кровоизлияние в мозг. Исследование опубликовано в журнале JAMA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование показало, что пациенты, получившие кровь от доноров, перенесших впоследствии рецидивирующие кровоизлияния в мозг, более чем в два раза чаще сами страдали от кровоизлияния в мозг.

Для анализа ученые использовали шведско-датскую базу данных по переливанию крови SCANDAT, которая содержит данные о донорах крови и людях, получавших переливание (реципиентах) с 1970-х годов. В исследование было включено более миллиона пациентов.

Результаты означают, что некоторый фактор, который может вызвать спонтанные кровоизлияния в мозг, возможно, передается при переливании крови, пишут авторы исследования. По мнению ученых, этим фактором может быть заболевание, называемое церебральной амилоидной ангиопатией (ЦАА), при котором в сосудах головного мозга скапливаются особые белки.

Предыдущие исследования показали, что ЦАА может передаваться от одного человека к другому при операциях на головном мозге, а также, возможно, при лечении определенным типом гормона роста. Новая работа может стать подтверждением возможности передачи ЦАА между людьми.

Потенциальным реципиентам крови не следует беспокоиться о передаче ЦАА в результате переливания, подчеркнули ученые. Из миллиона доноров только у 0,1% позже возникали повторные кровоизлияния в мозг, поэтому заболевших пациентов было лишь несколько. Однако переливание крови - относительно широко распространенная процедура, что делает возможные негативные последствия важной проблемой общественного здравоохранения, отметили авторы.

"Это исследование не демонстрирует причинно-следственной связи, поэтому наблюдаемое увеличение риска может зависеть от других факторов. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы и понять потенциальный основной механизм", - отметил соавтор исследования Цзинчэн Чжао из Каролинского института.