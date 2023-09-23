Врачи доказали эффективность добавок с имбирем для снижения воспаления

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что имбирь может быть полезен для лечения аутоиммунных заболеваний: он снижает активность иммунных клеток, ответственных за воспаление. Исследование опубликовано в журнале JCI Insight, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Биологи изучили влияние имбиря на нейтрофилы - класс иммунных клеток лейкоцитов. Они показали, что ежедневный прием добавки с имбирем (20 мг гингерола) препятствует образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек (NET) у здоровых людей.

NET - микроскопические структуры, похожие на паутину, которые способствуют воспалению и свертыванию крови. Их образование сопровождает развитие многих аутоиммунных заболеваний, включая волчанку, антифосфолипидный синдром и ревматоидный артрит.

"Существует множество заболеваний, при которых нейтрофилы аномально гиперактивны. Мы обнаружили, что имбирь может помочь сдержать образование нейтрофильных внеклеточных ловушек. Это важный вывод, поскольку он означает, что эта натуральная добавка, которая может быть полезна для лечения людей с несколькими различными аутоиммунными заболеваниями", - отметила доктор медицинских наук Университета Колорадо, старший соавтор Кристен Деморуэль.

Исследователи подчеркнули, что пока не имеют доказательств пользы добавок с имбирем для людей с аутоиммунными заболеваниями. Тем не менее последние могут уже сейчас посоветоваться со своим врачом о возможности их использования. В будущем ученые надеются получить финансирование для клинических испытаний имбиря у пациентов с аутоиммунными и воспалительными заболеваниями.