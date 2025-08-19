Врач перечислила первые признаки атеросклероза

Атеросклероз сосудов - это хроническое заболевание, при котором на внутренней поверхности артерий постепенно образуются атеросклеротические бляшки, сужающие просвет сосудов и нарушающие кровоток. О первых признаках болезни "Газете.Ru" рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева, передает Day.Az.

По ее словам, атеросклероз нередко развивается в мультифокальной форме, поражая сразу несколько групп артерий.

"Атеросклероз не болит, но при этом тихо разрушает организм. Он прогрессирует медленно и часто остается незамеченным, пока не возникают серьезные осложнения", - предупредила специалист.

Врач отметила, что симптомы напрямую зависят от того, какие сосуды затронуты. Если страдают коронарные артерии, человек может ощущать боль или дискомфорт в груди, одышку, снижение выносливости. При поражении сосудов шеи появляются головокружения, головные боли, шум в ушах. Атеросклероз артерий нижних конечностей вызывает перемежающуюся хромоту, боли и судороги в ногах, чувство холода в стопах. Когда поражаются мозговые артерии, это отражается на памяти, концентрации внимания и может привести к инсульту.

Врач подчеркнула, что игнорировать симптомы опасно. Атеросклероз может привести к острой ишемии конечностей с риском ампутации, инсульту, инфаркту миокарда и хронической недостаточности кровообращения, которая нарушает работу жизненно важных органов.

По словам кардиолога, чтобы вовремя выявить заболевание, необходимо пройти обследование.

"Для начала стоит сдать анализ крови на липидный профиль и сделать ультразвуковое исследование сонных, мозговых и артерий ног. При этом коронарные артерии не видны на УЗИ, поэтому для оценки их проходимости используется коронароангиография", - пояснила Фомичева.