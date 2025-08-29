Найден способ обратить деменцию вспять

Снижение памяти с возрастом может быть связано с одним-единственным белком, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Aging.

В эксперименте на мышах исследователи показали, что избыток белка Ftl-1 (ferritin light chain 1), отвечающего за хранение железа в клетках, нарушает работу синапсов и ухудшает память у животных. А его подавление у пожилых мышей возвращает когнитивные функции на уровень молодых особей.

"Самое важное - когнитивные нарушения можно не только предотвратить, но и обратить вспять", - пояснила ведущий автор работы Лаура Ремесаль.

Эксперименты показали, что повышение уровня Ftl-1 в гиппокампе вызывало у молодых животных укорочение дендритов и потерю синапсов - типичные признаки старения. В результате мыши хуже проходили тесты на пространственную и распознавательную память. Напротив, снижение активности гена Ftl-1 у пожилых мышей улучшало их показатели: они снова начинали распознавать новые предметы и лучше ориентировались в лабиринтах.

Ученые выяснили, что избыток Ftl-1 нарушает баланс железа и мешает митохондриям вырабатывать энергию в виде АТФ. При этом добавка NADH - молекулы, необходимой для окислительного фосфорилирования, - помогала частично восстановить работу нейронов и вернуть животным память.

Хотя работа пока проведена только на мышах, исследователи считают, что открытие дает надежду на создание новых способов терапии возрастных нарушений памяти и болезни Альцгеймера.