Ожирение в раннем возрасте может надолго нарушать работу иммунной системы и снижать способность организма формировать защиту от инфекций. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

Специалисты изучили молодых мышей, которых кормили рационом с высоким содержанием жиров. У животных с ожирением нарушалось созревание определенного типа Т-клеток, участвующих в формировании иммунного ответа и выработке защитных антител. В результате после вакцинации организм вырабатывал более слабую иммунную реакцию, а способность формировать длительную защиту от инфекций могла снижаться.

Исследователи установили, что эти изменения связаны со снижением активности гена A20, который участвует в регуляции работы иммунной системы. При нарушении его активности созревание иммунных клеток происходило неправильно, что могло влиять на дальнейшее формирование иммунной памяти.

Полученные на животных данные ученые сопоставили с результатами анализа клеток пяти пациентов с редким генетическим нарушением, затрагивающим ген A20. У них также обнаружили дефицит определенных иммунных клеток, что указывает на возможную связь между работой этого гена и формированием защитного иммунитета.

Авторы предполагают, что питание и метаболическое состояние организма в раннем возрасте могут оказывать более продолжительное влияние на иммунную систему, чем считалось ранее. В дальнейшем ученые рассчитывают выяснить, можно ли восстановить нарушенное созревание иммунных клеток и улучшить иммунный ответ.

При этом результаты пока получены главным образом в экспериментах на мышах. Поэтому нельзя напрямую переносить выводы на людей или утверждать, что детское ожирение обязательно приводит к снижению эффективности вакцинации.