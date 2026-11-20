Назван неочевидный фактор ослабления иммунитета
Ожирение в раннем возрасте может надолго нарушать работу иммунной системы и снижать способность организма формировать защиту от инфекций. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.
Специалисты изучили молодых мышей, которых кормили рационом с высоким содержанием жиров. У животных с ожирением нарушалось созревание определенного типа Т-клеток, участвующих в формировании иммунного ответа и выработке защитных антител. В результате после вакцинации организм вырабатывал более слабую иммунную реакцию, а способность формировать длительную защиту от инфекций могла снижаться.
Исследователи установили, что эти изменения связаны со снижением активности гена A20, который участвует в регуляции работы иммунной системы. При нарушении его активности созревание иммунных клеток происходило неправильно, что могло влиять на дальнейшее формирование иммунной памяти.
Полученные на животных данные ученые сопоставили с результатами анализа клеток пяти пациентов с редким генетическим нарушением, затрагивающим ген A20. У них также обнаружили дефицит определенных иммунных клеток, что указывает на возможную связь между работой этого гена и формированием защитного иммунитета.
Авторы предполагают, что питание и метаболическое состояние организма в раннем возрасте могут оказывать более продолжительное влияние на иммунную систему, чем считалось ранее. В дальнейшем ученые рассчитывают выяснить, можно ли восстановить нарушенное созревание иммунных клеток и улучшить иммунный ответ.
При этом результаты пока получены главным образом в экспериментах на мышах. Поэтому нельзя напрямую переносить выводы на людей или утверждать, что детское ожирение обязательно приводит к снижению эффективности вакцинации.
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