Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован, никаких вопросов, по которым следует вести переговоры, здесь нет

Нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Никаких вопросов, по которым следует вести переговоры, здесь нет.



Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и делегацией Европейского Союза, прибывшими с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля 25 июня в Баку.

"Еще одно провокационное заявление руководства Армении заключалось в том, что "Карабах - это Армения и точка". Это тоже фактически положило конец любым переговорам. Во-первых, это было крайне противоречивым заявлением, так как, с одной стороны, руководство Армении говорило, что Карабах - независимая страна, и Азербайджан должен вести переговоры с ним. Затем они сказали, что Карабах - это Армения. Мы спросили у них, что из этого является реальностью. По сути, они лгали и в том и в другом случае. Однако это явилось крайне провокационным заявлением, делающим ненужными и бессмысленными любые переговоры. На встречах с послами стран Минской группы я видел, что данная позиция и их вводит в некоторое заблуждение и удивляет, по сути, они не знают, что предпринять. Если Карабах - это Армения, то о чем можно говорить? Это была целенаправленная попытка руководства Армении полностью свести на нет переговорный процесс и вечно удерживать земли под оккупацией.



Но это еще не все. В минувшем году они, совершив три провокационных военных деяния на линии соприкосновения и нашей государственной границе, совершили убийство гражданских лиц, разбомбили наши села, подстрекали нас. Таким образом, Вторая Карабахская война была неизбежна, и это было ясно каждому.



В настоящее время мы находимся в ситуации постконфликтного развития. Нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Никаких вопросов, по которым следует вести переговоры, здесь нет. Подписанное 10 ноября трехстороннее Заявление является не только соглашением о прекращении огня, как это пытаются преподнести некоторые международные политики. Любой ознакомившийся с этим документом увидит, что он связан не только с прекращением огня, но и многими другими вопросами. Нам следует подумать о постконфликтной ситуации. Как я отметил в начале выступления, мы готовы перевернуть страницу, идти вперед и вносить вклад в региональную стабильность", - сказал глава государства.