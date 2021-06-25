Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел Румынии, Австрии, Литвы и делегацию Европейского Союза

25 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибывших с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и делегацию Европейского Союза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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