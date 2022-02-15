Президент Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием на пост Президента Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю его переизбрания на пост Президента Германии, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Федеративной Республики Германия.

В этом году мы будем отмечать тридцатилетие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. Достигнутый за этот период на двустороннем уровне политический диалог, сформировавшееся взаимовыгодное сотрудничество в ряде сфер служат интересам наших стран и народов.

Верю, что наши межгосударственные отношения и плодотворное сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться нашими совместными усилиями как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности", - говорится в поздравлении.