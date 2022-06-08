Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя Центрального банка

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Темраз оглу Оруджева первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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