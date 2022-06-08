https://news.day.az/officialchronicle/1468897.html Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя Центрального банка – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя Центрального банка – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Темраз оглу Оруджева первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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