https://news.day.az/officialchronicle/1472766.html Президент Ильхам Алиев: В Узбекистане очень хорошо знают об отношении Гейдара Алиева к узбекскому народу, Узбекистану
Президент Ильхам Алиев: В Узбекистане очень хорошо знают об отношении Гейдара Алиева к узбекскому народу, Узбекистану
В Узбекистане очень хорошо знают об отношении Гейдара Алиева к узбекскому народу, Узбекистану.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия площади Гейдара Алиева в Ташкенте в ходе государственного визита в Узбекистан.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре