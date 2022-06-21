Президент Ильхам Алиев: В Узбекистане очень хорошо знают об отношении Гейдара Алиева к узбекскому народу, Узбекистану

В Узбекистане очень хорошо знают об отношении Гейдара Алиева к узбекскому народу, Узбекистану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия площади Гейдара Алиева в Ташкенте в ходе государственного визита в Узбекистан.

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