Определены работы, которые предстоит выполнить ОАО Təmiz Şəhər

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области управления отходами и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана № 2983 от 6 августа 2008 года "О совершенствовании управления бытовыми отходами".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется