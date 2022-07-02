https://news.day.az/officialchronicle/1475814.html Определены работы, которые предстоит выполнить ОАО Təmiz Şəhər
Определены работы, которые предстоит выполнить ОАО Təmiz Şəhər
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области управления отходами и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана № 2983 от 6 августа 2008 года "О совершенствовании управления бытовыми отходами".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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