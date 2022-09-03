https://news.day.az/officialchronicle/1492509.html Создан Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии - Распоряжение
Создан Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Культурного центра при посольстве Азербайджана в Италии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным распоряжением можно ознакомиться по ссылке.
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