Создан Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Культурного центра при посольстве Азербайджана в Италии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным распоряжением можно ознакомиться по ссылке.