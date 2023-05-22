Президент Ильхам Алиев: Нашей основной целью является диверсификация экономики

Экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основана на природных ресурсах, но в то же время нашей основной целью является диверсификация.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая на церемонии открытия азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

"Думаю, что мы сможем в значительной степени диверсифицировать нашу экономику и снизить зависимость от энергетического сектора. Хотя он будет продолжать играть важную роль для энергетической безопасности Азербайджана и Европы", - подчеркнул глава государства.