https://news.day.az/officialchronicle/1566685.html Президент Ильхам Алиев: Нашей основной целью является диверсификация экономики
Президент Ильхам Алиев: Нашей основной целью является диверсификация экономики
Экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основана на природных ресурсах, но в то же время нашей основной целью является диверсификация.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая на церемонии открытия азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.
"Думаю, что мы сможем в значительной степени диверсифицировать нашу экономику и снизить зависимость от энергетического сектора. Хотя он будет продолжать играть важную роль для энергетической безопасности Азербайджана и Европы", - подчеркнул глава государства.
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