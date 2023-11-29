На реконструкцию дороги Суговушан-Кяльбаджар-Агдере-Агдам выделено 4,5 миллиона манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах по реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Кяльбаджар (9 км)-Агдере-Агдам".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Кяльбаджар (9 км)-Агдере-Агдам протяженностью 33 км из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,5 миллиона манатов.