Группе сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана присвоено звание генерал-майора - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики высшего специального звания, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено нижеследующим сотрудникам Государственного таможенного комитета:
Ширинову Натигу Тельман оглу - заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Алиеву Вугару Исмаил оглу - начальнику Главного таможенного управления Нахчывана
Джахангирову Анару Нияз оглу - начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте
Ашурлу Кянану Магеррам оглу - директору Объединения "Азертерминалкомплекс".
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