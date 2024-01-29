Группе сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана присвоено звание генерал-майора

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики высшего специального звания, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено нижеследующим сотрудникам Государственного таможенного комитета:

Ширинову Натигу Тельман оглу - заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Алиеву Вугару Исмаил оглу - начальнику Главного таможенного управления Нахчывана

Джахангирову Анару Нияз оглу - начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте

Ашурлу Кянану Магеррам оглу - директору Объединения "Азертерминалкомплекс".