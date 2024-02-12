https://news.day.az/officialchronicle/1636781.html Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Президента Ильхама Алиева
Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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