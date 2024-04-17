Президент Филиппин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.