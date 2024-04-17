https://news.day.az/officialchronicle/1652674.html Президент Филиппин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Филиппин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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