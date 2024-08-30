https://news.day.az/officialchronicle/1685303.html Президент Ильхам Алиев: Территориальные претензии к Азербайджану должны быть устранены, Конституция Армении должна быть изменена
Президент Ильхам Алиев: Территориальные претензии к Азербайджану должны быть устранены, Конституция Армении должна быть изменена
Территориальные претензии к Азербайджану должны быть устранены, Конституция Армении должна быть изменена.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 30 августа делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.
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