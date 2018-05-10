Азербайджан обеспокоен ростом незаконных визитов на оккупированные территории официальных лиц Франции - ФОТО
Мэр французского города Кольмар Гильберт Мейер, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель и генеральный секретарь ассоциации, глава Парижского дома Азербайджана Мирвари Фаталиева встретились в Баку с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Госкомитетом и городом Кольмар, дальнейшее расширение взаимных связей, планы по дальнейшей деятельности. Были озвучены предложения по работе в рамках сотрудничества с Госкомитетом, состоялся обмен мнениями по конкретным шагам в этом направлении.
На встрече была выражена глубокая обеспокоенность в связи с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана официальных лиц Франции, осуществленными по приглашению проармянских диаспорских организаций.
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