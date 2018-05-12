В Национальной библиотеке в Минске (Беларусь) состоялась научно-практическая конференция, посвященная 95-летию со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на портал "Беларусь сегодня".

"Гейдар Алиев один из тех великих руководителей, кто сумел создать сильное независимое государство", - говорится в сообщении.

Председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько процитировал слова, сказанные самим Гейдаром Алиевым: "Мир живет и развивается благодаря созиданию".

Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов напомнил слова Конфуция о том, что "человека, который не заглядывает далеко, непременно ждут близкие беды".

"Можно только поражаться умению Гейдара Алиева заглядывать далеко. Причем происходило это тогда, когда не было ясных, проложенных путей. Сумбурная перестройка, местные князьки, призывающие запереться в своих национальных квартирах, пылающий в огне Кавказ... Это сегодня мы задним умом понимаем, что как раз тогда в остальном мире набирала силу глобализация, и Гейдар Алиев уловил главные стратегические пути развития не только своей страны, но и мира, взяв курс на модернизацию и интеграцию", - отмечается в сообщении.

Приход Гейдара Алиева, по словам первого заместителя председателя исполкома СНГ Виктора Гуминского, "ознаменовал не только подписание устава СНГ, но и активное участие Азербайджана в Содружестве".

А первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко напомнил, что именно Гейдар Алиев заложил фундамент стратегического партнерства Беларуси и Азербайджана.

Посол Латиф Гандилов в заключение рассказал, что дважды лично встречался с Гейдаром Алиевым, и тот напутствовал его любить страну, в которой предстоит работать.

Дипломат поблагодарил сегодня белорусов и подытожил конференцию так: тот народ, который чтит национальные ценности других, является великим народом.

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