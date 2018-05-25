Помощник Эрдогана: Турция полна решимости укреплять военное сотрудничество с Азербайджаном

25 мая 2018 20:48

Турция полна решимости еще больше укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной и оборонной сферах.

Об этом в пятницу сказал помощник президента Турции Ялчын Топчу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Топчу отметил, что "и в дальнейшем мы будем стараться укреплять связи между Турцией и Азербайджаном".

По его словам, Турция желает скорейшего освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации.

"Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в скорейшем времени и, несомненно, в рамках территориальной целостности Азербайджана", - добавил Топчу.

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