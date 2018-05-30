Запущен проект Президентской библиотеки «Рамиз Мехтиев. Электронная библиотека»

30 мая в Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской Республики начался проект "Рамиз Мехтиев. Электронная библиотека", отражающий общественно-политическую деятельность и научное наследие видного государственного и научного деятеля Рамиза Мехтиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, электронный проект состоит из пяти разделов. В первом разделе под названием "Биография" приведена краткая автобиография Рамиза Мехтиева.

Во втором разделе под названием "Хронология" в хронологическом порядке размещена информация о важных моментах жизни и деятельности Рамиза Мехтиева, его общественно-политической деятельности, успехах в области науки, награждениях и премиях.

Электронные версии книг академика Рамиза Мехтиева об истории государственности и философской мысли Азербайджана, о происходящих в Азербайджане важных общественно-политических процессах, проблемах глобализирующегося мира, формировании современного мира, о титанической деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева по сохранению государственной независимости и динамичному развитию нашей страны представлены в разделе "Э-книги". В этом разделе также собраны электронные версии трудов академика Рамиза Мехтиева о межнациональных отношениях, притязаниях армян, актах геноцида, которым были подвергнуты азербайджанцы. В данном разделе читатели также могут ознакомиться с книгами автора, изданными на различных языках.

Четвертый раздел проект называется "Э-статьи". В части "Научные статьи" этого раздела опубликованы электронные версии статей академика Рамиза Мехтиева, опубликованных в периодической печати и научных журналах на различных языках, а в части "О нем" размещены электронные версии статьей и рецензий, написанных о трудах академика.

В части "Труды" последнего раздела электронной библиотеки - "Библиография" представлена библиография статей, интервью, докладов, выступлений, книг, редактором и ответственным за выпуск которых является Рамиз Мехтиев, а также его трудов. В части "О нем" данного раздела приведена библиография книг об академике. Библиография на азербайджанском и русском языках статей, опубликованных об академике с 2005 года по сей день, собрана в части "Статьи" по различным годам.

Материалы электронной библиотеки, размещенные в домене http://ramizmehdiyev.preslib.az, регулярно обновляются.