Администрация Эрдогана: Турция еще больше укрепит отношения с Азербайджаном

Турция еще больше укрепит отношения с Азербайджаном, который является братской страной. Об этом сказали в понедельник Trend в администрации президента Турции, комментируя развитие отношений между Баку и Анкарой после выборов, которые прошли в Турции, передает Day.Az.

В администрации президента Турции отметили, что в настоящее время Анкара и Баку имеют крепкие политические, экономические, военные и культурные связи.

"Турция и Азербайджан, как и ранее, будут поддерживать друг друга во всех сферах", - сказали в администрации.

В администрации президента Турции отметили, что Азербайджан является самым надежным партнером и союзником Турции.

"Турция оценивает достижения Азербайджана во всех сферах как свои достижения. Турция и Азербайджан являются ключевыми государствами региона", - сказали в администрации президента.

Отметим, что 24 июня в Турции прошли парламентские и президентские выборы.

По предварительным итогам выборов, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,58 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,30 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,39 процента, от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок "Народное единство" (Партия справедливости и развития - ПСР и Партия националистического движения - MHP) набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок "MİLLET İTTİFAKI" с участием CHP, SP и "İyi Parti" - 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента. Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP -147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

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