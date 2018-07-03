Армяне - Пашиняну: "Ты не имеешь права прятаться за спинами наших детей"

В противовес обалдевшей от анархии и вседозволенности молодежи и безмолвных низших слоев населения, армянская интеллигенция с самого начала "бархатной революции" поняла, во что влипла Армения. Правда, говорят об этом ее представители только в соцсетях, потому что в большинстве СМИ, очень смелых при прежнем режиме, говорить о недостатках нынешних властей - табу. Особенно после наезда премьера Никола Пашиняна на один из телеканалов, высказавшийся критически и потерявший в результате ценных сотрудников.

Режиссер-мультипликатор, руководитель студии "Роберт Саакянц продакшн" Давид Саакянц высказался в Facebook по поводу "бархатной революции".

"Считаю для себя важным высказаться. Пишу по-русски, потому что мне удобнее выражаться именно на этом языке, а не потому, что вторая копия письма отправляется Путину, как считают некоторые экзальтированные идиотки, обитающие... даже не знаю где обитающие... (когда как)..." - написал он..

Саакянц признался, что много лет абсолютно честно верил в отдельных людей в правящей Республиканской партии и никогда не скрывал своего отношения к упырям в той же самой партии, никогда не был с ними знаком и, тем более, никогда и ничем не был им обязан.

"Я абсолютно разделяю справедливое возмущение моих сограждан, по самым разным поводам сталкивавшихся с произволом властей (с этим и мне не раз приходилось сталкиваться).

НО. Я никогда не приму власть, которая справедливое недовольство моего народа направила в русло ненависти; оседлав совершенно обоснованный гнев нации, спровоцировала стихийный бунт. Спекулируя чувствами замечательной молодежи, приняв ради собственных амбиций и банальной жажды власти лживый облик борцов за справедливость, погрязла в демагогии и популизме; возомнила, что вправе вершить судьбу всей моей с вами страны, всего народа, всей нации. Маскируя при этом свою истинную цель одержать реванш и вернуть некогда утраченную власть. Я никогда не приму говорящих лишь на языке ультиматумов, угроз и шантажа, не приму тех, кто, набравшись опыта у своих предшественников, упиваясь аплодисментами и ласкающими слух скандированиями их имен, готов сегодня ввергнуть в хаос нашу жизнь и поставить под угрозу саму государственность Армении.

К счастью (или к несчастью) существуют правила, которые никто не вправе нарушать, и потому, если ты, грядущая власть, готова честно бороться за право взвалить на себя тяжелейшее бремя ответственности за дальнейшую судьбу всей нашей нации (а власть - это, прежде всего, колоссальная ответственность), ты ОБЯЗАНА выйти на правовое поле и там дать бой всем тем силам, которые, по твоему мнению, не достойны представлять наш с тобой народ и нацию. Ты не имеешь права спекулировать безысходностью поверившего тебе народа и прятаться за спинами наших детей.

Я всегда буду против тех, кто ставит собственные амбиции превыше государственности. Это относится ко всем политическим силам. И к тем, которым я верил, и к тем, которым я никогда уже не поверю", - написал Давид Саакянц.

Султан Керим