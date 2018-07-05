Фуад Мурадов призвал диаспорские организации Азербайджана к единству

Диаспорские организации, которые работают в интересах Азербайджана, должны объединиться.

Об этом глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов сказал, выступая в четверг на церемонии по случаю 16-й годовщины создания структуры, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, работа эффективна лишь при совместной деятельности.

"Проанализировав ситуацию, мы увидели, что необходимо объединиться. Главный принцип госкомитета - объединение и сотрудничество", - сказал Мурадов.

Председатель комитета отметил, что была проведена работа по нескольким направлениям.

В Госкомитете по работе с диаспорой за последние два месяца проведена определенная работа по правилам внутренней дисциплины.

"Мы вновь поставили на повестку дня указы и распоряжения Гейдара Алиева, которые связаны с диаспорой, и издали их в виде тезисов. Важным было открытие бюста великого лидера Гейдара Алиева на входе в комитет. Также были проведены определенные работы по созданию правил внутренней дисциплины. Первый зарубежный визит состоялся в Турцию, мы встретились с нашими местными соотечественниками, а также с активистами диаспоры в Астрахани, затем была поездка в Грузию. В ближайшее время запланирован визит в Европу", - сказал Мурадов.

Мурадов отметил, что с апреля, когда он был назначен председателем комитета, предпринят ряд важных шагов.

"Комитет тесно сотрудничает с представителями медиа. Мы заинтересованы в таком сотрудничестве", - сказал Мурадов.

Глава комитета добавил, что был проведен ряд встреч за рубежом. Также были подготовлены новые лого, гимн и карта диаспоры.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О новом составе Кабинета министров" от 21 апреля 2018 года Фуад Мурадов был назначен председателем Государственного комитета по работе с диаспорой. На этом посту он сменил Назима Ибрагимова. До назначения на эту должность Мурадов возглавлял парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта.

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