Армяне пытаются свалить свои проблемы с Грузией на азербайджано-израильский "заговор"

Как стало известно в понедельник, Грузия решила отложить на две недели реализацию решения о запрете провозки через свою территорию сухопутным путем пшеницы для Армении.

Такое решение было принято еще в августе. Встревоженные армянские представители ринулись в Тбилиси, и после переговоров удалось достичь соглашения по снижению железнодорожного тарифа для армянских грузов и перенесению сроков с 15 сентября на 1 октября. На КПП Верхний Ларс скопилось множество армянских машин, и за две недели они могли бы проехать.

Между тем, как сообщает Первый Информационный, картина на КПП сегодня совершенно иная. На КПП Ларса отказываются разрешить грузоперевозчикам провести свои машины. В этой связи есть множество публикаций в грузинских и российских СМИ. "Та же самая картина. Мы пока не знаем - что окончательно решат, как будет. Недавно узнали, что Россия начала оформлять документы. А ранее они отказывались. Сейчас, когда документы будут оформлены и машины начнут въезжать на таможню, только после этого станет ясно - в силе ли договоренности или нет", - в беседе с Первым Информационным сказал один из грузоперевозчиков, машины которого также стоят в очереди на КПП.

Еще в августе министр финансов Грузии Иване Мачавариани, поясняя причины принятого решения, заявил, что на таможенно-пропускных пунктах были очень большие очереди. "Туристы не могли въезжать. По нашей информации, сотни машин возвращались обратно. Эта проблема особенно была заметна на пропускном пункте "Ларс", - цитируют министра грузинские СМИ.

Кроме того, грузинская сторона считает, что грузовики портят дороги, а это практически постоянный ремонт и лишние траты.

Однако Армении этих объяснений недостаточно. Там продолжают искать причины. Эксперт по логистике Тигран Хачатрян в интервью изданию EADaily.com, например, заявил, что бизнес бизнесом, а решение Тбилиси, вероятно, продиктовано советами "извне". "Если не давление, то настойчивые рекомендации", - уточнил эксперт.

О каких советчиках идет речь? Как ни странно, армянский эксперт поставил на первое место не Азербайджан с Турцией, а США и... Израиль. Заметим, что последний стал все чаще фигурировать в "сводках" армянского агитпропа. Ополчились на Ереван Вашингтон и Тель-Авив, оказывается, из-за стоического неприсоединения Армении к санкциям против Ирана. А Грузия, мол, просто оказалась удобным инструментом для наказания непокорной, хотя от запрета транзита сама теряет, не говоря уже об "ответных мерах" с армянской стороны.

Еще более подозрителен, с точки зрения армянских политтехнологов, затяжной визит в Баку министра обороны Израиля Либермана, приехавшего туда после посещения Тбилиси. А то, что в те же дни в Азербайджане находился президент Турции Эрдоган, вообще завершает картину. Вся эта компания якобы и задумала задушить голодом Армению, надавив на Грузию и принудив ее запретить армянам перевозить импортируемую пшеницу. А та, дескать, поддалась, променяв "добрые отношения" с Арменией на финансовые и политические преференции.

"Добрые отношения" между Арменией и Грузией это предмет другого, очень долгого разговора. И поставлены они нами в кавычки далеко не случайно. Так что терять от принятого решения грузинской стороне, думается, было нечего.

Зульфугар Ибрагимов