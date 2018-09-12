Армянские перевозчики готовятся к протестам - Пашиняну мало не покажется

На фоне серьезного политического скандала вокруг аудиозаписи разговора между правоохранителями и госбезопасностью о судьбе "бывших" как-то затерялась проблема, от решения которой для Армении зависит даже больше, чем от того, сядет в тюрьму Кочарян или нет.

Напомним, что с 15 сентября вступает в силу запрет на перевозку сухопутным путем по территории Грузии пшеницы и муки, предназначенной для Армении. Не сумев как-то повлиять на решение грузинского правительства, в Ереване постарались тему побыстрее замять, будто ничего и не произошло. Лишь бодро сообщалось, что соответствующим ведомствам удалось договорить о снижении на половину железнодорожных тарифов на перевозку для армянской стороны.

Однако проблема никуда не делась и продолжает серьезно тревожить армянских перевозчиков. Общественность в целом она начнет тревожить уже после 15 сентября, когда из-за подорожания транзита в стране поднимутся цены на хлеб.

Проблема, связанная с запретом импорта пшеницы наземным путем из Грузии в Армению, так и не получила окончательного решения, заявил изданию "Жаманак" представитель одного из грузоперевозчиков.

"Грузоперевозчики получили очередные уведомления от грузинской стороны о том, что в ночь на 15 сентября машины, груженные пшеницей, не смогут больше пересекать границу. Никто ничего так и не решил. А разговоры о льготах - сказки. С 14 сентября импорт приостановится. Даже если будут скидки в 52%, то все равно, по нашим расчетам, 1 тонна пшеницы подорожает на 46 - 52 доллара, что, естественно, отразится и на цене на хлеб", - заявил собеседник газеты.

По его словам, они просто встанут перед фактом, поскольку после "революции", когда было объявлено о ликвидации монополий, люди закупили грузовики, чтобы осуществлять ввоз пшеницы в страну, а сейчас не знают, как погасить кредиты, выплатить суммы, заплаченные за эти машины. Если этот вопрос не решится, то они 15 сентября организуют акцию протеста, грузовиками перекроют дороги, отмечает "Жаманак".

Отметим, что в настоящее время единственным путем, соединяющим армянских импортеров с Россией, откуда закупается пшеница, является контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на российско-грузинской границе. КПП, в связи с закрытостью других границ между Грузией и РФ, перегружен, что нынешним летом создало большие проблемы для туристической сферы Грузии. Многие туристы из России, видя многокилометровые заторы на границе, были вынуждены отказаться от отдыха на грузинских курортах. Что, соответственно, означает потери для грузинского бюджета.

Зульфугар Ибрагимов