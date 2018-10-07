"Историческая призма": 1946 год. Как азербайджанская Армения стала армянской

21 ноября 1945 года было издано постановление Совета министров СССР № 2947 за подписью председателя Совета министров СССР И.Сталина и заведующего управделами Совета министров М.Смиртюкова, состоящее из 4 пунктов. Данное постановление было приурочено к 25-летию установления советской власти в Армении.

В нем отмечалось: 1. Учитывая обращения живущих за рубежом армян об иммиграции в Армению и ходатайство по этому поводу руководящих органов Армянской ССР разрешить Совету министров Армянской ССР организовать желающих приехать зарубежных армян. 2. Предложить правительству Армянской ССР создать при Совете министров Армянской ССР комитет по принятию и размещению армянских эмигрантов. 3. Поручить Совету министров Армянской ССР выделить для армянских репатриантов кредит в размере 50% от стоимости строящегося дома. 4. Армяне, приезжающие в СССР, освобождаются в новых местах жительства от выплаты таможенных пошли за ввозимое имущество.

Безусловно, упоминание в постановлении армян как "эмигрантов" не соответствует истине, поскольку в Армению подлежали переселению армяне, которые никогда ранее здесь не жили.

Согласно постановлению, при Совете министров Армянской ССР был создан специальный комитет, который занимался организацией переселения армян из Румынии, Болгарии, Ливана, Сирии, Ирана, Греции и других стран. Безусловно, организуя переселение армянского населения, советское и армянское руководства преследовали достижение нескольких целей: 1. использовать данный фактор для поднятия международного имиджа СССР в глазах влиятельной армянской диаспоры, особенно в Западной Европе и США. 2. Использовать армянскую диаспору для оказания давления на Турецкую Республику в вопросе пересмотра границ, установленных советско-турецким Московским договором 1921 года. Руководство же Армянской ССР пыталось использовать переселение зарубежных армян как повод для очищения территории республики от азербайджанского населения и обоснования своих территориальных претензий к Турции и Азербайджану.

Накануне издания постановления Совета министров СССР о переселении зарубежных армян, 27 октября 1945 года в Москве состоялась встреча Сталина и секретаря ЦК КП Армении Г.Арутинова. В ходе разговора Сталин дал понять Арутинову, что вопрос о "воссоединении армянских земель" откладывается, но советское руководство не снимет его с повестки дня. Арутинов, понимая, что этот вопрос может решаться ни один год, а он должен был решать проблему размещения зарубежных армян, предложил альтернативный вариант, а именно - присоединить к Армении Нагорно-Карабахскую Автономную Область (НКАО), образованную в 1923 году в составе Азербайджанской ССР.

Арутинов протянул Сталину письмо, в котором пытался обосновать "справедливость" передачи НКАО Армении тем, что "Из 153 тыс. населения - 137 тыс. является армянским. Сельское хозяйство Нагорного Карабаха является аналогичным с горной частью Армении. Вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении намного способствовало бы развитию его, улучшилось бы руководство хозяйством. Массово-культурное и политическое обслуживание населения на родном языке усилилось бы при руководстве со стороны республиканских органов Армении. Вхождение Нагорно-Карабахской области в Армению дало бы возможность местным кадрам продолжать высшее образование на родном языке в вузах Армении. С другой стороны, Армянская ССР могла бы получать национальные кадры из Нагорно-Карабахской области, которые отличаются своей деловитостью и в настоящее время, естественно, не могут быть полностью использованы в Азербайджане".

Однако было понятно, что все эти доводы Арутинова были просто высосаны из пальца и не могли считаться веским основанием для отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Армяне, проживавшие в Нагорном Карабахе, Армянской ССР и Азербайджанской ССР, были гражданами единой страны. Между этими государственными образованиями не было политических границ. Поэтому армяне, проживающие в Азербайджанской ССР, в том числе в Нагорном Карабахе, никогда не порывали связи с Армянской ССР и по желанию могли получить образование в любом вузе не только Армении, но и в целом Советского Союза.

С другой стороны, экономически Нагорный Карабах был более тесно связан с Азербайджаном, нежели с Арменией. Именно этот момент стал ключевым пунктом решения Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года об оставлении Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской ССР и предоставлении ему автономии. В Азербайджане на протяжении всего советского периода армянские кадры, многие из которых имели происхождение из Карабаха, традиционно занимали высокие посты в партийном аппарате, аппарате правительства, государственных учреждениях республики.

Интересно, что ознакомившись с письмом Г.Арутинова, Сталин спросил первого секретаря Армении, знает ли о его содержании партийный руководитель Азербайджана М.Дж.Багиров, на что получил отрицательный ответ. Это говорило о том, как управлялся Советский Союз. Армяне никогда не обращались к Баку, а пытались решать свои территориальные проблемы с Азербайджаном, обращаясь исключительно к Москве. Однако письмо Г.Арутинова было все-таки переслано в Баку, М.Дж.Багирову, который 10 декабря 1945 года подготовил более аргументированный историческими фактами ответ. Самыми важными тезисами данного письма, которые красноречиво доказывали историческую принадлежность Карабаха Азербайджану и опровергали доводы Г.Арутинова о практической неприспособленности армянских кадров в Азербайджане, экономической привязанности края к Армении и т.д., являлись следующие: "Территория Нагорно-Карабахской автономной области с давних пор входила в состав Карабахского ханства, центром которого с 1747 года был город Панахабад, построенный как крепость Панах-ханом. В 1826 году Карабах был присоединен к царской России..... 1918-1920 гг. на территории всего Карабаха мусаватским правительством (т.е. правительством АДР-И.Н.) было организовано Карабахское генерал-губернаторство с центром в г.Шуше (быв. Панахабад)... Территориально Нагорно-Карабахская Автономная область к Армянской ССР никогда не примыкала и не примыкает... За время советской власти в Азербайджане в Нагорном Карабахе проделана огромная работа по хозяйственно-политическому и культурному развитию области. Одним из ярких примеров этого является нынешний центр НКАО - город Степанакерт (Ханкенди - ред.), превратившийся из заброшенного и разрушенного села в один из красивых, благоустроенных и культурных городов не только Азербайджана. 20,5% студентов всех высших учебных заведений и техникумов Азербайджанской ССР составляют армяне, большинство которых из Нагорно-Карабахской автономной области.... Много товарищей из Нагорного Карабаха и среди руководящих республиканских партийных, советских, хозяйственных кадров: заместители секретарей ЦК и БК КП(б) Азербайджана, наркомы, зам.наркомов и т.д."

Тем не менее, М.Дж.Багиров не возражал против включения в состав Армянской ССР Нагорно-Карабахской автономной области, но с условием оставления в составе Азербайджанской ССР Шушинского района, хотя и входящего в состав Нагорно-Карабахской автономной области, но населенного в основном азербайджанцами. Он также считал необходимым довести до сведения ЦК ВКП(б), что при рассмотрении вопроса о включении НКАО в состав Армянской ССР должен быть рассмотрен и вопрос о включении в состав Азербайджанской ССР Азизбековского, Вединского и Карабагларского районов Армянской ССР, примыкающих к Азербайджанской ССР и населенных преимущественно азербайджанцами. По мнению М.Дж.Багирова, учитывая исключительную культурную и экономическую отсталость этих районов, передача их Азербайджану дала бы возможность улучшить материально-бытовые условия и культурно-политическое обслуживание населения.

О какой-либо реакции Москвы и Еревана на данное ответное письмо партийного руководителя Азербайджана информации не имеется. Но в мемуарах армянина К.Н.Брутенца, долгое время занимавшего ответственные посты в ЦК КПСС, утверждается, что "Берия, которому Сталин поручил "разобраться", вкупе с М.Дж.Багировым предложил комбинированную сделку: Карабах - Армении, Дагестан - Азербайджану, а заодно Сочи - Грузии".

После обращения армянского руководства в Москву в Нагорном Карабахе усилилась пропагандистская кампания, и некоторая часть армян подпала под влияние этой кампании. Министр государственной безопасности Азербайджанской ССР С.Емельянов 24 августа 1946 года представил справку "Об отрицательных настроениях среди некоторой части армянской интеллигенции НКАО", из которой видно, что активнейшую роль в антиазербайджанской пропаганде играет карабахский филиал Союза писателей республики. Ответственный секретарь филиала Б.Джанян, агитируя за объединение НКАО с Арменией, говорил: "Если бы НКАО вошла в Армению, то наша культура вновь бы пережила расцвет. Мы отстали от армянской культуры, не видим армянской оперы и вообще достижений. Нам нужно органически быть связанными с Арменией". Подобные настроения были зафиксированы и среди преподавательского состава высших учебных заведений области. Доцент Педагогического института С.Воскерчян заявил: "Во всем виноваты старые руководители Карабаха, по их вине сейчас НКАО не в составе Армении, тогда бы и Турция не нужна бы была".

В любом случае, дальше дело не пошло. Москва не решилась на территориальные изменения между двумя южнокавказскими союзными республиками, справедливо опасаясь, что это возбудит аппетит к пересмотру границ с соседями и у других республик. И тогда Москва, чтобы хоть как-то удовлетворить притязания армян, пошла на последний вариант. Она решила в угоду армянским переселенцам пожертвовать азербайджанским населением Армянской ССР, потеснив их на своих исторических землях.

В самый разгар переселения армян в Армянскую ССР 23 декабря 1947 года появилось новое постановление Совета министров СССР за подписью Иосифа Сталина "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР". Согласно постановлению, за три года (1948-1950) предусматривалось переселение 100 тысяч человек, т.е. всех азербайджанцев, проживающих в Армянской ССР. Примерно столько же зарубежных армян было переселено в Армянскую ССР в период 1946-1949 гг.

Интересно, что Москва пыталась представить данную акцию как инициативу, исходящую из самих республик. Именно с этой целью было подготовлено совместное письмо от 3 декабря 1947 года за подписью Г.Арутинова и М.Дж. Багирова. В совместном письме И.Сталину партийных руководителей Азербайджана и Армении переселение азербайджанцев связывалось с изменениями в хозяйственной жизни обеих республик. Отмечалось, что выход новых земель из-под орошения при осуществлении Мингячевирской системы и недостача рабочих рук в существующих колхозах хлопковых районов, а также задача поднятия урожайности хлопка требовало увеличения населения в этих районах Азербайджана. Реальным решением этого вопроса рассматривалось переселение в эти районы азербайджанского населения, проживающего в Армении, в количестве 130 тысяч человек.

Далее в письме приводилось главное обоснование этого решения: "Переселение азербайджанского населения из Армении в Азербайджан облегчило бы намного условия приема и устройства армян, возвращающихся на родину из зарубежных стран. Освобождаемые в результате переселения азербайджанского населения земли и жилища могли бы быть использованы для расселения прибывающих в Армению крестьян из числа зарубежных армян". В письме содержалась просьба создать совместную комиссию для разработки условий и порядка переселения, расходов и т.п. Интересно, что, как свидетельствуют архивные документы, среди армянского населения, благодаря различным слухам, к которым, безусловно, приложили руку советские спецслужбы, данная акция правительства воспринималась как подготовка СССР к войне с Турцией, границу с которой очищают от азербайджанцев, поскольку на них, как на мусульман, нет надежды.

В конечном итоге, за период 1948-1953 гг. из Армянской ССР было депортировано 53 тысячи азербайджанцев. Однако, даже когда после смерти Сталина переселенческая кампания утратила свой накал, постепенный, медленный исход азербайджанцев, почувствовавших во всей полноте второсортность своего положения в Армении, стал неизбежным и постепенно приобрел форму постоянной тенденции вплоть до распада СССР.

Летом 1991 года последний азербайджанец был депортирован со своих исконных земель на территории Армении.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана