Антиазербайджанские выпады Затулина не помогут сделать Армению ближе к России

Господин Затулин известен своими связями с армянской диаспорой и совершенно откровенно выступает в качестве армянского лоббиста, готового во имя своих спонсоров и покровителей жертвовать интересами самой России.

Об этом сказал, комментируя Day.Az антиазербайджанские выпады Константина Затулина в его последнем интервью российским СМИ, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Парламентарий напомнил, что Затулин избран депутатом Госдумы от города Сочи, в котором добрую треть населения составляют армяне. В их руках практически весь бизнес и местные правоохранительные органы.

По словам Мусабекова, Затулин очень огорчен тем, что в новой Думе у него отобрали председательство в комитете СНГ и передали этот пост, согласно распределению, представителю КПРФ Калашникову, а ему пришлось довольствоваться местом его заместителя. Леонид Калашников неоднократно бывал в Баку и выступает за укрепление связей между Россией и Азербайджаном как по парламентской линии, так и на межгосударственном уровне, отметил Расим Мусабеков. Все это, а также стратегическое партнерство между Баку и Москвой, которое становится все прочнее после множества встреч и переговоров президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, побуждает Затулина выискивать неосторожные высказывания отдельных депутатов и политиков Азербайджана, чтобы бросить тень на азербайджано-российские отношения, сказал наш собеседник.

"Напрасные потуги. Ведь если бы отношения между Москвой и Баку зависели от высказываний отдельных депутатов, то из-за постоянных враждебных заявлений самого Затулина эти отношения давно должны были бы быть прерваны. Для Азербайджана Затулин после посещения Нагорного Карабаха без разрешения Баку и множества проармянских заявлений является нежелательной персоной. Хуже относиться к нему даже после последних его выпадов просто невозможно. Но и своим армянским покровителям Затулин, делая выпады в адрес Азербайджана, вряд ли поможет. Процессы, которые идут в Армении, не делают ее ближе к России. И уж точно, нанести вред стратегическому российско-азербайджанскому партнерству своими комариными укусами Затулин не сможет. А выговор и выволочку от председателя комитета Калашникова Леонида Ивановича он, думаю, точно получит", - заключил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева