Фальшивый юбилей Еревана резко подешевел

В ближайшее время в Армении планируют отметить еще одну фальшивую дату - "2800-летие" Еревана. К этой дате начали готовиться еще несколько лет назад, строя грандиозные планы и выдумывая нереальные проекты. Конечно же, к надуманному юбилею столица Армении пришла в том же облике - унылый серый город без единого следа той самой якобы 2800-летней истории. Создать исторический центр искусственно не удалось, на то не нашлось ни средств, ни возможностей. Это в советские времена союзные структуры и академии вкупе с государственным бюджетом обеспечивали фальшивые раскопки близ Еревана и появление на свет фейковой "древней столицы". А сейчас за все приходится платить самим. А где их взять, деньги?

Руководители проекта "Старый Ереван", который ранее планировалось торжественно завершить к юбилею, уже трезвонят об отсутствии денег и внимания государства. Оно, де, не проявляет никакого интереса к проекту.

А тут еще новоизбранный мэр Еревана Айк Марутян урезал бюджет праздника почти в шесть раз. Хотел еще урезать, да деньги уже оказались потрачены.

Как пишет "Грапарак", первым из дел Марутяна было изучение программы празднования 2800-летия Еревана и существенное ее сокращение.

"Нам сказали, что предварительно на празднование этой даты планировалось выделить 1 млрд. 700 млн. драмов. Марутян отменил большую часть мероприятий, сократив расходы до 300 млн. драмов. Он хотел еще больше сократить, но часть денег уже была израсходована, договора - заключены", - пишет газета.

Так что фальшивый день рождения пройдет очень скромно. А лучше было бы совсем его отменить, чтобы не привлекать лишний раз внимания к своей надуманной истории.

Султан Керим