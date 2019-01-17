В Баку презентовали книгу академика Рамиза Мехтиева - ФОТО

16 января состоялась презентация книги "Григорианская церковь как инструмент шпионажа против Сефевидского государства (XVII век-первая четверть XVIII века)" руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева, организованная Институтом Кавказоведения Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что, наряду с общественно-политической деятельностью, Рамиз Мехтиев является автором ряда солидных трудов, составляющих идеологические основы Азербайджанского государства. И.Габиббейли отметил, что книга "Григорианская церковь как инструмент шпионажа против Сефевидского государства (XVII век-первая четверть XVIII века)" имеет большое научное значение, сказал, что труд открывает большие возможности для новых исследований в сфере истории, международных отношений, конфликтологии, кавказоведения. Он расценил книгу выдающегося государственного деятеля, академика Рамиза Мехтиева как труд, созданный на основе богатых архивных материалов, важных исторических источников, всесторонних сравнений, глубокого анализа, назвал ее ценным вкладом в наше историковедение и азербайджановедение в самом широком смысле этого слова. Вице-президент НАНА подчеркнул, что монография, являющаяся оригинальным исследованием, отражающим все новые взгляды в нашем историковедении и обществоведении, создает надежную почву для появления цикла новых исследований. Он отметил, что исследования академика Рамиза Мехтиева о Сефевидах, Надир шахе являются важнейшими достижениями в азербайджанском историковедении. Будучи логическим продолжением этих исследований, монография "Григорианская церковь как инструмент шпионажа против государства Сефевидов (XVII век-первая четверть XVIII века)" является как ценным научным источником, так и направляющей программой для молодых ученых.

Затем с докладом выступил директор Института Кавказоведения, член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы, который отметил, что книга предоставляет серьезные факты для понимания исторических корней и реальной сути конфликтов, созданных армянами на Кавказе. Один из интересных вопросов заключается в том, что коварная политика предательства, на протяжении веков проводимая армянами против различных государств, доказывается в книге на фактах, приведенных в их же источниках и в произведениях армянских авторов.

Было отмечено, что книга является важным средством для понимания и подробного освещения разведывательной и политико-идеологической деятельности Григорианской церкви, ставшей инструментом шпионажа, шантажа и сепаратизма в руках государств Запада и царской России против Сефевидского государства.

Сказав, что до сегодняшнего дня академик Рамиз Мехтиев провел важные исследования истории Сефевидов, издал книги, монографии и статьи, М.Гасымлы отметил, что новый труд отличается от остальных, доказывает на исторических фактах шпионаж армян против Сефевидов. "В труде раскрывается сущность Григорианской церкви, а также показывается шпионская деятельность армянских купцов. Первая представлена как идеологическая основа, вторая - как материальная основа. Урок, извлеченный из труда, заключается в том, что мы, историки, должны глубоко изучать армянскую психологию", - сказал М.Гасымлы.

Заведующий отделом Института истории НАНА, доктор исторических наук Шахин Фазиль Фарзалибейли рассказал о роли академика Рамиза Мехтиева в развитии исторической науки Азербайджана в годы независимости. Он охарактеризовал академика Рамиза Мехтиева как историка, отличающегося талантом предвидения актуальных сложных проблем, исследование которых необходимо, и изучать их на высоком научном уровне. Он довел до внимания, что в книге впервые в исторической науке Азербайджана подробно изучается и освещается разведывательная и политико-идеологическая деятельность Григорианской церкви в XVII веке - первой четверти XVIII века против Сефевидского государства, и это имеет большое значение.

Заместитель директора Института Кавказоведения по научной работе, доктор философии по истории Рамиля Дадашева, заведующий отделом армяноведения, доктор исторических наук Гасым Гаджиев, заведующий отделом Кавказской политики, доктор философии по истории Эльнур Кальбизаде, декан исторического факультета Бакинского государственного университета, доктор исторических наук Азад Рзаев отметили научное значение книги. Было отмечено, что книга, вызвавшая большой интерес ученых спустя короткий срок после издания не только в нашей республике, но и за ее пределами, является первым успешным шагом в сфере понимания и подробного освещения разведывательной и политико-идеологической деятельности Григорианской церкви, ставшей средством шпионажа, шантажа и сепаратизма против государства Сефевидов. Труд является абсолютно новым взглядом на роль Эчмиадзина в оккупации азербайджанских земель, продолжающейся несколько веков, причины территориальных притязаний армян.

Отметим, что книга "Григорианская церковь как инструмент шпионажа против Сефевидского государства (XVII век-первая четверть XVIII века)" руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева вышла в свет в издательстве "Восток-Запад".

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