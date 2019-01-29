Распоряжение Президента Азербайджана позволяет заново переосмыслить и проанализировать творчество Насими

Распоряжение Президента Ильхама Алиева об объявлении 2019 года "Годом Насими" в Азербайджане создало возможность, чтобы заново осмыслить и проанализировать творчество, большой вклад этой великой личности.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал министр культуры Абульфас Гараев.

Министр отметил, что проведение на уровне ЮНЕСКО 600-летнего юбилея Насими в 1973 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева стало значимым событием в истории азербайджанской культуры.

"Тогда в центре Баку Насими был установлен памятник, автором которого является Токай Мамедов и который сегодня украшает наш город. Также был снят фильм, посвященный великому мыслителю, проведены научные исследования, изданы книги", - сказал Гараев.

Министр напомнил, что в мае 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отмечалось 600-летие смерти Насими, а в сентябре 2018 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в стране впервые был проведен Фестиваль поэзии, искусства и духовности Насими. В фестивале участвовали литераторы, ученые и исследователи из многих стран. Фестиваль не только открыл новые возможности для изучения и популяризации творчества Насими, но и для пропаганды страны. "Год Насими" непосредственно связан с духовностью и культурой азербайджанского народа. Министерство культуры подготовило план мероприятий на этот год, которые предусматривают проведение различных мероприятий, выставок, организацию литературно-художественных вечеров, издание книг как в стране, так и за рубежом", - сказал министр.

Напомним, что 11 января Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении 2019 года "Годом Насими".

В 2019 году исполняется 650 лет со дня рождения Насими.

В целях достойного проведения на государственном уровне этого знаменательного события в истории литературно-культурной мысли Азербайджана распоряжением Президента Азербайджана "О проведении 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими" от 15 ноября 2018 года Кабинету министров Азербайджана поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.

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