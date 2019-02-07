Президент Ильхам Алиев увеличил пенсии в Азербайджане - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2019 года обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2018 году, определенными Государственным комитетом по статистике; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленного в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.